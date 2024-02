Chi torna e chi no

Secondo quanto appreso da FCIN1908.it, tra domani e dopodomani è infatti previsto il rientro in gruppo di Davide Frattesi. Può tornare tra i convocati, si valuterà dopo le prossime sedute, altrimenti l’obiettivo diventerà l’Atletico Madrid. Terapie per Juan Cuadrado e Francesco Acerbi: per quest’ultimo niente Salernitana e andata con l’Atletico, è al lavoro per tornare per uno dei successivi impegni. Infine, regolarmente a disposizione Stefano Sensi: influenza smaltita per lui, da ieri è in gruppo.