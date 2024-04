"Milan-Inter, ultimo derby cittadino della stagione: se tutto rimanesse invariato i cugini si presenterebbero alla partita con 14 punti di distanza e la capolista avrebbe necessità di vincere per superare i 15 punti disponibili nei cinque impegni successivi. In caso di pareggio, il match point slitterebbe di una settimana. Va sottolineato, però, che in caso di pari merito non contano né gli scontri diretti né la differenza reti, perché è previsto uno spareggio finale. Per arrivare quindi alla stracittadina con due risultati utili su tre e per esultare direttamente in un San Siro rossonero - in casa ufficialmente c'è la squadra di Stefano Pioli -, l'Inter dovrebbe presentarsi alla sfida con 16 punti in più dei rossoneri, recuperandone due nelle prossime due giornate".