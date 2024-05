Valentin Carboni ago della bilancia del mercato dell'Inter: il gioiellino argentino in questa stagione si è messo in mostra con la maglia del Monza, tanto da guadagnarsi la convocazione e il successivo esordio con la Nazionale argentina, ma il suo futuro potrebbe non essere a tinte nerazzurre. Non perchè la dirigenza interista non creda in lui, tutt'altro: il classe 2005 viene considerato un potenziale titolare dei prossimi anni, ma è altrettanto vero che le offerte per lui non mancheranno di certo, il che potrebbe consentire al club di viale della Liberazione di finanziare le operazioni estive in entrata e di mantenere in rosa tutti i big attuali.