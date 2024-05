Il gioiello argentino di proprietà dell'Inter si è messo in mostra in questa stagione con la maglia del Monza e si valuta il suo futuro

Tra i tanti giocatori dell'Inter in prestito c'è anche Valentin Carboni . Il gioiello argentino si è messo in luce con la maglia del Monza e ora bisognerà stabilire il suo futuro. Molti giovani verranno ceduti, mantenendone il controllo tramite la recompra, ma per Carboni il discorso è diverso.

"Per Valentin Carboni il discorso della ricompra è più complicato perché la sua valutazione è più alta rispetto quella di tutti gli altri giovani cresciuti nel vivaio. E perché, come per Casadei, preso dal Chelsea per 15 milioni più 5 di bonus, i top club difficilmente concedono la possibilità di riacquistare un giocatore sul quale puntano. L'Inter a gennaio ha detto no ai 20 milioni proposti dalla Fiorentina e da due formazioni della Premier", spiega La Gazzetta dello Sport.