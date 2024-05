Ausilio: “V. Carboni ha qualità per restare all’Inter. Da valutare se…”

Piero Ausilio parla anche di Valentin Carboni. In diretta su Instagram, il direttore sportivo dell'Inter si è espresso così sul giocatore in prestito al Monza: "Come qualità può stare all'Inter, anche da terzo e abbiamo grandi aspettative su di lui. Dobbiamo valutare se è giusto portarlo qui sapendo che troverà poco spazio o lasciarlo fuori dove può crescere. Sta facendo bene al Monza, valuteremo insieme al ragazzo cosa fare".