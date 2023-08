Inter, scatto mancino: ecco Carlos Augusto, Juve beffata. Le cifre dell’affare

“È un’operazione che va bene a tutti. Carlos vuole giocare la Champions per conquistarsi un posto nel Brasile e io sono felice che lui possa misurarsi con questa nuova realtà - ha detto Galliani —. Mi dispiace umanamente che lasci Monza perché è un ragazzo fantastico, domani (stasera, ndr) sarà seduto al mio fianco per seguire la partita contro la Reggiana allo stadio. Ricordiamoci che tanti club perdono i giocatori a zero e lui avrebbe potuto fare altrettanto. Invece non è andata così, segno del rapporto che si era creato”.