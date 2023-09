TS – Inter, cessione mai così vicina: Raine ha l’offerta di un fondo mediorientale. Bivio Zhang

Una data importante, cerchiata in rosso, è il prossimo 20 maggio, quando andrà restituito il finanziamento fatto nel maggio 2021 da Oaktree Capital alla holding Gran Tower Sarl con cui Suning controlla l’Inter. Come evidenziato da Tuttosport, " la cifra, all’epoca 275 milioni, lieviterà a quasi 400 per gli interessi al 12% che gravano sul prestito (nel dicembre 2022, per rendere l’idea, l’esposizione era già salita a 329.6 milioni).

Zhang, che per ottenere il finanziamento ha dato in pegno le quote dell’Inter, ha due strade possibili per non perderla. Saldare il debito oppure rifinanziarlo, a interessi però raddoppiati, per spostare in là la dead line. Questa decisione permetterebbe a Suning di tenersi l’Inter però metterebbe legacci ancora più pesanti alla capacità di investire per rinforzare la squadra anche perché, parallelamente, dovrebbe essere portato avanti il progetto stadio, fondamentale per aumentare i fatturati e pure per ottenere un valore decisamente più alto in caso di cessione"