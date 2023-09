Turchia, Calhanoglu: “Da due anni ho un nuovo ruolo e il nuovo CT deve sapere…”

"Il CT che arriverà dovrà sapere come gioca la Turchia, serve avere un sistema di gioco ben definito. Per esempio il mio ruolo è diverso ora, nel mio club gioco da numero 6 (regista, ndr) da ormai due stagioni"

"Kuntz? Con lui non ho avuto problemi, era una persona molto positiva e amichevole ma era l'allenatore delle giovanili. Con i giovani lui può avere un rapporto migliore ma alcuni comportamenti potrebbero non essere accettati da altri calciatori"

"Emre Mor escluso dalla Nazionale per colpa mia? Non ho nulla a che vedere con la sua esclusione o con le esclusioni di altri. Io non c'entro niente, in Nazionale c'è un bel clima"