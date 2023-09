Inter, segnali da Sanchez. GdS: “Manuale del subentrato perfetto. Invece Arnautovic…”

"Inzaghi ha inserito Sanchez al 69', sotto di un gol, togliendo un esausto Henrikh Mkhitaryan. E per fargli spazio ha deciso di deviare per una volta dal suo dogma del 3-5-2 perché di fatto il cileno ha avuto licenza di spaziare. Si è collocato in una sorta di 3-4-1-2 dietro a Lautaro Martinez e Marcus Thuram, ma lo si è visto spesso spaziare per tutto il campo, abbassarsi a prendere il pallone rovente anche intorno alla metà del campo e giocarlo con qualità. Di fatto, ha messo a disposizione della squadra la sua vibrante personalità che talvolta lo ha portato a complicarsi la vita nel gruppo squadra, ma che in una partita complessa gli permette di smuovere la stasi spazzando via i timori con coraggio e sfacciataggine. Ha ispirato i compagni, ha mostrato loro la retta via e si è candidato a molti più minuti in campo nel prossimo futuro", l'analisi de La Gazzetta che poi pone l'accento sulla prestazione negativa di Arnautovic:

"La sua prestazione è suonata come una dolce melodia rispetto alle stonature di un Marko Arnautovic in difficoltà a San Sebastian. È chiaro che i due calciatori non sono assolutamente paragonabili come profili, ma sul palcoscenico europeo sono state evidenti le 69 presenze di Sanchez in Champions League contro le 5 dell'austriaco. Uno si è giocato alla grande la propria chance, l'altro no", anche se è presto per dare giudizi definitivi.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Inter senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con FC Inter 1908 per scoprire tutte le news di giornata sui nerazzurri in campionato e in Europa.