Lo scudetto ha una firma particolare: “Ora ha chiuso il cerchio e dirà addio all’Inter”

C'è un nome che ha posto la sua firma sullo scudetto anni fa e che ora è pronto a dire addio all'Inter: il cerchio si è chiuso

Arrivato a Milano nell'estate del 2017, il centrocampista uruguaiano si è visto pochissimo, dal lockdown dello scorso anno in poi. Colpa di infortuni, del Covid e di un recupero difficoltoso. Solo 5 le presenze in questo campionato, con pochissimi minuti effettivamente in campo. L'ex Fiorentina, fra i nomi più amati dai tifosi interisti per quel suo gol del 20 maggio 2018 in casa della Lazio che, oltre a sancire il ritorno in Champions League dell'Inter (sotto la gestione Spalletti), ha di fatto inaugurato il percorso vincente culminato poi con lo scudetto targato Conte, si appresta a dire addio. Scrive gazzetta.it: