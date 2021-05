Gds – Inter, D’Ambrosio più vicino all’addio: in 4 su di lui. Non ha gradito…

Le strade dell'Inter e di Danilo D'Ambrosio potrebbero dividersi

Gianni Pampinella

Le strade dell'Inter e di Danilo D'Ambrosio potrebbero dividersi. Il difensore, il cui contratto scade il 20 giugno 2021, non ha ancora ricevuto dal club nerazzurra nessuna comunicazione riguardo al rinnovo. Come riporta la Gazzetta dello Sport, nel contratto in scadenza è presente un'opzione valida per un ulteriore anno.

"A gennaio le parti trovarono l'accordo per il rinnovo per un'altra stagione mantenendo sia le cifre dell'ingaggio (2,4 milioni di euro) sia l'opzione che, a quel punto, avrebbe permesso di arrivare al 2023 e non più al 2022. Sembrava tutto fatto, ma non essendoci una figura con potere di firma non ci sono stati aggiornamenti fino agli scorsi giorni, quando l'entourage del ragazzo ha manifestato all'a.d. Sport nerazzurro il disappunto per la lunga attesa. Allo stato attuale, quindi, il numero 33 sta prendendo in considerazione l'ipotesi di lasciare l'Inter".

Il quotidiano sottolinea che allo stato attuale non si può escludere un aggiornamento più avanti. "Tuttavia i tempi sono strettissimi e proprio questo aspetto non è stato, come dire, accettato con il sorriso dal diretto interessato, che probabilmente si sarebbe aspettato maggior considerazione per l'attaccamento che ha sempre dimostrato nei confronti della maglia. Roma, Monaco, Fiorentina e Milan si sono già mosse. Destinazioni gradite, specialmente l'ultima (con la moglie Vincenza e i piccoli Leonardo e Ludovico, a Milano si trova a meraviglia), ma in questo senso vale il work in progress".

