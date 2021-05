Stipendi, l’Inter troverà un accordo con i giocatori: “Non sarà difficile, ecco l’idea”

Da oggi, in casa Inter, cominceranno i colloqui individuali con i giocatori per giungere ad un'intesa sugli stipendi

Da oggi, in casa Inter , cominceranno i colloqui individuali con i giocatori per giungere ad un'intesa sugli stipendi e cercare di alleggerire il bilancio della società, già gravato dai mancati introiti da stadio.

"Ecco perché di fatto entrerà in azione il piano B, ovvero quello di una modifica contrattuale individuale che permetterà al club di alleggerire il bilancio in chiusura il 30 giugno e allo stesso tempo ai calciatori di incassare quanto spetta loro. La sensazione è che non sarà troppo difficile giungere un accordo".