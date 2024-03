L'ingrediente principale è la passione sfrenata per i colori nerazzurri. Colpisce a ogni latitudine, attraversa l'anima e genera emozioni che scandiscono una vita intera. E' il segreto dello sport in generale, base solida soprattutto per chi tifa Inter. Un'esperienza totalizzante, da vivere in condivisione sotto il peso e il fascino della stessa bandiera. Non solo a Milano, perché gli interisti sono 'fratelli del mondo'. Lo sanno bene anche i membri dell'Inter Club Madrid, trovatisi un po' per caso insieme. Professionisti e operai, italiani e spagnoli, ma anche inglesi o di altra provenienza ed estrazione.