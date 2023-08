FCIN1908 / Inter, Arnautovic nome caldo. E così può arrivare anche Tomiyasu

L’Inter sta sondando la pista Marko Arnautovic per l’attacco. Secondo quanto appreso da FCIN1908.it, la dirigenza nerazzurra avrebbe in mente di provare a prendere il centravanti del Bologna per rinforzare il reparto avanzato di Simone Inzaghi. Se partisse anche Joaquin Correa a titolo definitivo, i colpi davanti sarebbero due, ma al momento per il Tucu non sono arrivate offerte concrete.

Per questo, secondo FCIN1908.it, con i 30 milioni circa che l’Inter ha a disposizione per la punta si farebbero sì due colpi, ma non due attaccanti. Marko Arnautovic per completare il reparto avanzato di Inzaghi dal Bologna per circa 5/7 milioni e Takehiro Tomiyasu per rinforzare anche la difesa. Per il difensore dell’Arsenal sarebbe così già pronta un’offerta da circa 20 milioni di euro. Sono queste, al momento, le idee dei nerazzurri.