Ieri è stato accostato anche il nome di Japhet Tanganga all'Inter per la difesa. Come appreso da FCIN1908.it, il difensore però non scalda i dirigenti nerazzurri. È stato proposto ed è in uscita dal Tottenham, ma non è una prima scelta dell'Inter per rinforzare il reparto arretrato di Simone Inzaghi. Non un nome caldo dunque per l'ultimo slot da occupare in difesa.