Di Canio: “Lukaku arrogante e debole, è uno dei tanti. L’Inter avrebbe vinto pure senza di lui”

Spesso critico nei confronti di Romelu Lukaku, Paolo Di Canio ha commentato l'intervista rilasciata dall'attaccante belga a Sky Sport

ARROGANZA E DEBOLEZZA - "Ci sono vari aspetti da considerare in questa intervista: il carattere, le contraddizioni, il momento, la non consapevolezza di cosa stai dicendo e a quali livelli. Poi, la debolezza di un atleta che dopo sei mesi si arrende perché forse è arrivato lì con un'arroganza dovuta al fatto che non si rende conto delle dimensioni e dei livelli. Ha vinto lo scudetto in Italia da co-protagonista insieme ai suoi compagni, ma non è un Messi o un giocatore così. Con Zapata, l'Inter avrebbe vinto ugualmente. Un giocatore funzionale che ha fatto il suo dovere. Poi, è andato nella squadra campione d'Europa, in un altro campionato che per difficoltà è 10 volte superiore a quello italiano, in cui devi lottare contro squadre come City e Liverpool".

AUTOGOL CLAMOROSO - "Si è fatto un autogol clamoroso, ha fatto un disastro e ha scontentato tutti, anche se stesso. Un moto d'orgoglio ce l'hanno tutti: lui, per caratteristiche caratteriali è, e ripeto senza ironia, un panterone moscione, e non è mai stato cattivo e voglioso in tutte le situazioni. Lui deve dire a se stesso: 'Cavolo, devo avere un moto d'orgoglio ed essere decisivo qui al Chelsea, conquistandomi tutto passo dopo passo'. Non basta aver vinto lo scudetto. Essere uno dei tanti in una squadra come il Chelsea è già tanto per uno come lui, alla soglia dei 29 anni dopo aver vinto uno scudetto in Italia. Alle prime difficoltà è crollato, ha mollato. Credo che già da un po' Tuchel non fosse soddisfatto e che il Chelsea si stesse mangiando le mani per la spesa fatta per un giocatore che, a conti fatti, non serviva nemmeno così tanto. Il club potrebbe sentirsi anche offeso".