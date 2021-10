Inter, Dimarco e non solo: tutti gli impegni dei 15 nerazzurri convocati in Nazionale

Alla lista si è aggiunto anche l'esterno di Inzaghi: saranno tanti gli impegni tra fasi finali della Nations League e qualificazioni Mondiali

L'Inter, su inter.it, celebra la prima volta di Federico Dimarco in Nazionale. "Prima convocazione in nazionale per Federico Dimarco, che si aggiunge a Barella e Bastoni e farà parte, per la prima volta, del gruppo della Nazionale maggiore", si legge sul sito ufficiale.