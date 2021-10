Inter, Dzeko e le sue tre dimensioni. “È una garanzia, c’è un solo interrogativo”

Il giocatore nerazzurro è riuscito a ribaltare la partita con il Sassuolo con un gol e un rigore procurato segnato a Lautaro

Trentatré secondi. Tanto è bastato a Dzeko per pareggiare i conti con il Sassuolo dopo le tante difficoltà riscontrata da tutta l'Interfino a quel momento.La Gazzetta dello Sportparla di lui come di un giocatore tridimensionale. E il motivo è presto detto: "È in tre dimensioni perché ragiona per andare in profondità, per attaccare la porta e per offrire la prima soluzione a difensori e centrocampisti. Tre movimenti diversi che fanno di Dzeko un 9 e un 10 contemporaneamente".