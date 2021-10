Inter, non puoi fare a meno di Barella: gioca ovunque, sa fare tutto. Nic è un’eccellenza

Un centrocampista di livello superiore, un'eccellenza tutta nerazzurra che l'Inter si tiene stretta, per il presente ma anche per il futuro

Un centrocampista di livello superiore, un'eccellenza tutta nerazzurra che l'Inter si tiene stretta, per il presente ma soprattutto per il futuro. Simone Inzaghi, come come stato per Antonio Conte, non può fare a meno di Nicolò Barella, vero faro dell'Inter. Gioca sempre, sempre bene e ovunque, a centrocampo. Un gioiello che rappresenta ormai un orgoglio per tutto l'ambiente nerazzurro:

"... Ai tifosi e a Inzaghi interessa soprattutto il Barella in campo. E lì siamo vicini all'eccellenza, perché ormai sa fare di tutto. Difende e riparte (...). Sa leggere i momenti, inserirsi in area e sfornare assist: sono già 5 in questo campionato. Barella inoltre non tradisce mai. Malgrado giochi ogni tre giorni (nazionali comprese), non prende un'insufficienza nemmeno a pagarlo. E non scherza nemmeno alla voce duttilità. Inzaghi lo utilizza anche come vice Brozo e come mezzala sinistra quando ci sono Vidal o Vecino. Senza dimenticare che Conte lo aveva schierato pure da trequartista", si legge su gazzetta.it.