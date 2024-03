L'impressione di molti è che sabato al Dall'Ara si affronteranno i due allenatori più in quotati al momento. Per la stagione che stanno conducendo, ma anche per l'età comunque giovane e per i margini a disposizione, Simone Inzaghi e Thiago Motta non hanno eguali in campionato. Sul loro rendimento e sul loro futuro si sofferma la Gazzetta dello Sport di oggi.