"Insomma, non ha dato assolute certezze. È stata una scelta precisa. Che non significa, però, che nella sua testa ci siano dubbi. Vero è che il suo status di allenatore è letteralmente esploso. Tanto che, all’estero, rimbalza perfino un maggior apprezzamento rispetto all’Italia. Ed è altrettanto vero che più di qualche big – il Manchester United su tutti - sta effettivamente valutando se offrirgli la panchina. La sua priorità, però, resta quella nerazzurra. Soprattutto adesso che sta raccogliendo i frutti più ricchi e abbondanti del suo lavoro. Peraltro, con la prospettiva di poterlo fare anche in futuro. E allora perché quelle dichiarazioni? Beh, è chiaro che il messaggio fosse destinato alla società. Assodato che a fine stagione si andrà verso il terzo rinnovo della sua avventura interista. Stavolta, però, a differenza dei primi due, Inzaghi sente di arrivarci con una posizione di forza: quella che, evidentemente, gli darà lo scudetto. L’obiettivo, dunque, è quello di vedere soddisfatte le sue richieste e di non dover più soltanto accettare le necessità del club. Se poi l’Inter dovesse fare ancora strada in Europa…".