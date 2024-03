"Nella difesa del futuro servirà dunque ringiovanire e alzare pure l’asticella. Non avrà ancora ricevuto un’offerta di rinnovo a Madrid, ma Hermoso frequenta la Champions ininterrottamente dal 2019. Dopo qualche anno sulle montagne russe, ha alzato definitivamente il livello proprio in questa stagione che potrebbe essere l’ultima in patria. Non mancano gli estimatori per iniziare una nuova storia da parametro zero, soprattutto in Premier, ma la proposta nerazzurra verrà ascoltata con grande interesse. L’appeal dell’Inter è cresciuto negli ultimi tempi e, trattandosi di svincolato, ci sarebbero i margini per uno stipendio secondo le richieste (circa 5 milioni a stagione). I dirigenti di Zhang lo vedono sia centrale che braccetto sinistro e la decisione con cui si muoveranno sarà decisiva in questa partita. Nei loro pensieri, però, pesa parecchio la carta di identità di Acerbi. E pure i due mesi che il difensore ha passato fuori in stagione per il polpaccio destro", aggiunge Gazzetta.