L'Inter non vuole privarsi di Valentin Carboni, autentico gioiello del 2005 che ha esordito anche nella Nazionale argentina maggiore. Per questo, i nerazzurri studiano l'eventualità di una cessione con recompra. Ma quanto vale, per l'Inter, Carboni?

"Un’eventuale cessione dovrebbe comunque contenere in sé la possibilità di riacquisto, un po’ sul modello Fabbian. Questo principio varrebbe anche nel caso in cui Valentin venisse inserito come merce di scambio per importanti operazioni in entrata: Gudmundsson è un obiettivo che si tende ancora a nascondere, ma un prestito del talento argentino potrebbe ammorbidire le richieste del Genoa. In ogni caso, per l’Inter che a gennaio ha già rifiutato un assegno da 20 milioni arrivato da Firenze. Il “pibe” vale 40 milioni", scrive la Gazzetta dello Sport.