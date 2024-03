Inter, Dimarco: “Felici di Inzaghi, ci fa star bene. A Madrid sarà durissima”

Federico Dimarco sa bene quali insidie attendono l'Inter nel match di ritorno contro l'Atletico Madrid in programma tra poco più di una settimana. Ne ha parlato in una intervista concessa ai microfoni di BeIN Sports: “A Madrid sarà una partita durissima, noi sappiamo cosa significa andare a giocare su campi così, lo è stato anche con il Porto l'anno scorso agli ottavi. L'Atletico è una grande squadra, lo ha dimostrato in questi anni con Simeone. Noi andiamo là per fare la nostra partita".

Il laterale nerazzurro ha espresso parole d'elogio per Simone Inzaghi e per il capitano Lautaro Martinez: "Il mister un ottimo rapporto con tutti, ci fa ridere, ci fa stare bene. Quando deve dare la sua impronta lo fa, anche per dare una mano ai più giovani. Siamo felici di averlo. Lautaro è uno degli attaccanti più forti al mondo. Sappiamo la sua importanza in squadra, è il nostro capitano, speriamo continui così per tutta la stagione".