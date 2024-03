Discussione negli studi di Pressing sulla pressione mediatica e non su alcuni allenatori in Serie A come nel caso di Milan e Juventus

Discussione negli studi di Pressing sulla pressione mediatica e non su alcuni allenatori in Serie A come nel caso di Milan e Juventus. In merito a questo argomento, è intervenuto Fabrizio Biasin: "Sono d'accordo ci sia una pressione esagerata su alcuni allenatori e anche oltre ogni logica come su Pioli e Allegri. Ma ricordiamoci che è la stessa pressione, anzi meno, che l'anno scorso l'allenatore ora più celebrato in Italia e in Europa aveva ed ha superato lavorando e portando l'Inter a giocare ad un livello superiore".