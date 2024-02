Inter, Dumfries scavalcato da Darmian. Inzaghi vuole recuperare Denzel, ma il futuro…

"A conti fatti, il titolare sulla destra oggi è l’azzurro, che ha momentaneamente svestito i panni del braccetto di difesa per indossare quelli dell’esterno a tutta fascia. Inzaghi ha puntato tutto su di lui nell’ultimo mese ed è stato ampiamente ripagato con le maiuscole prove in Supercoppa e in campionato contro Juve e Roma (con annesso assist nella sfida dell’Olimpico). Oggi come oggi, la prima scelta di Inzaghi nel ruolo di esterno destro è il 34enne di Legnano. Il rischio per Dumfries è quello di dover anche fare i conti con la concorrenza di Buchanan, che aspetta solo l’occasione buona per mettersi in mostra", sottolinea Gazzetta.it.