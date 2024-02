"Nel 2024 Pavard ha giocato sette gare su 7 da titolare, mentre Bastoni ha saltato solo la finale di Supercoppa col Napoli. Entrambi avrebbero bisogno di tirare il fiato, ma è più probabile che tocchi al francese, anche perché manca un vero sostituto dell’azzurro. A sinistra infatti di solito scivola Acerbi oppure è stato adattato Carlos Augusto, destinato però a prendere il posto di Dimarco a tutta fascia. Così come Dumfries sulla destra dovrebbe rilevare Darmian. L’olandese non gioca dal 1’ dal 6 gennaio (Inter-Verona) ma sta ritrovando la gamba dopo il doppio stop di fine 2023. L’altra opzione è Buchanan, che però ha ancora bisogno di tempo per inserirsi".

"Il match con la Salernitana offre l’occasione anche per far rifiatare uno dei tre Re Magi della mediana. Se Frattesi (che tra oggi e domani tornerà in gruppo) darà garanzie potrebbe giocare al posto di Barella o Mkhitaryan. Altrimenti toccherà a Klaassen. Ma anche Asllani ha una chance di piazzarsi in regia, sulle zolle di Calhanoglu. Davanti si scalda Arnautovic, con uno tra Lautaro e Thuram dall’inizio e l’altro pronto a subentrare. Senza dimenticare che cerca spazio pure Sanchez".

(Gazzetta dello Sport)

