Inter, pronti 2,5 mln per il baby portiere Theo Sander: ecco chi è il classe 2005

La curiosità

Piccola curiosità: in questa stagione il suo allenatore è stato Oscar Hiljemark, 30enne ex Palermo e Genoa alla prima esperienza in panchina, che lo ha alternato in porta nella seconda parte di stagione con l'altro portiere, il 23enne tedesco Nico Mantl, in prestito dal Salisburgo. Con la Danimarca Sander sta completando la scalata delle nazionali giovanili e lo scorso marzo ha esordito nelle qualificazioni per l'Europeo Under 19”, si legge.