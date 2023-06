L’Inter punta sulla Lu-La: Lautaro non si muove. Lukaku? Prossime due settimane decisive

"Le prossime due settimane saranno decisive sul futuro del belga: è previsto un vertice con il Chelsea, nel corso del quale l’Inter capirà se dalla sponda londinese c’è la disponibilità ad abbassare la cifra del prestito. O se, in alternativa, sarà possibile allargare il tavolo della discussione anche ad altri giocatori, in entrata o in uscita, leggi Onana, Dumfries, Chalobah e persino Koulibaly, il cui futuro a Londra non è saldo. Ma Lukaku è considerato un fattore decisivo, al netto di una finale sbagliata in tema di episodi e che resterà addosso al belga e ai tifosi interisti per lungo tempo. Quando il fisico ha retto, Lukaku è stato fondamentale nel completare la rimonta per la qualificazione Champions in campionato. E se è vero che il diktat della prossima stagione sarà lo scudetto, impossibile pensare di non affidarsi a Romelu. Lo vuole lui stesso, lo vuole Inzaghi, che non si è pentito della scelta fatta un’estate fa, quando si prospettò la possibilità del ritorno di Lukaku in nerazzurro", spiega Gazzetta.