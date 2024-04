Ancora pochissimo spazio finora per Tajon Buchanan, esterno arrivato all'Inter nel mercato di gennaio visto l'infortunio di Juan Cuadrado. Simone Inzaghi finora l'ha centellinato per permettergli di entrare al meglio nei meccanismi, ma i tifosi, come scrive La Gazzetta dello Sport, chiedono a gran voce un minutaggio più ampio per il canadese: "E' vero che Inzaghi è solito inserire i nuovi elementi con estrema cautela, lo si è visto sia con Gosens che con Frattesi (giusto per limitarsi al suo periodo nerazzurro). Allo stesso tempo, come suggeriscono i soli 6’ in campo collezionati in campionato anche dopo l’eliminazione dalla Champions per mano dell’Atletico (contro cui Buchanan ha fatto da spettatore), è emersa anche l’intenzione di affidarsi allo “zoccolo duro” fino a quando il principale obiettivo stagionale non sarà in cassaforte. Ma nel frattempo il canadese ha collezionato 12 panchine e appena 33’ (più recuperi) in campo suddivisi in tre spezzoni, senza la possibilità né il tempo sufficiente per dimostrare di cosa sia capace.