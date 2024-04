Arrivato a Milano a gennaio, proveniente dal Club Brugge, Tajon Buchanan non è ancora riuscito a dimostrare le sue qualità con la maglia dell'Inter: solo 3 spezzoni di gara per l'esterno nerazzurro, che in questi primi mesi in nerazzurro sta lavorando duramente per accelerare il suo periodo di ambientamento.

Il suo momento potrebbe presto arrivare, come scrive Tuttosport: "Tajon Buchanan aspetta ancora il suo momento. Il canadese, acquistato dall'Inter per circa 7 milioni di euro (più bonus) dal Bruges lo scorso gennaio, ha collezionato sinora solo 33 minuti in campo (13 contro la Salernitana, 14 col Lecce e 6 col Napoli), sedendosi in panchina, senza entrare, Champions compresa, in ben dieci occasioni. Ergo, con i nerazzurri per il momento non ha assolutamente lasciato traccia. L'obiettivo di questo fine stagione per il calciatore è quindi quello di passare da oggetto quasi misterioso, a risorsa della squadra di Inzaghi".