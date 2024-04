Confermate tutte le indicazioni della vigilia: Simone Inzaghi decide di preservare Sommer e, contro l'Empoli, toccherà ad Emil Audero dal 1'. In difesa, invece, c'è Acerbi in mezzo con Pavard e Bastoni.

A centrocampo il tridente classico con Barella e Mkhitaryan come mezzali, Calhanoglu come regista e Dimarco a sinistra con Darmian che vince il ballottaggio con Dumfries come quinto di destra. In attacco, invece, spazio alla ThuLa, Thuram e Lautaro.