Questa sera a San Siro scenderà in campo l'Inter contro l'Empoli. Fischio d'inizio alle 20.45, i nerazzurri vogliono mantenere le distanze inalterate dal Milan, vincente a Firenze, e tornare alla vittoria dopo il pareggio col Napoli. Queste le ultime sulle formazioni secondo Sportmediaset:

INTER

Sommer non ancora al meglio, in porta gioca Audero. Assenti de Vrij e Arnautovic, oltre a Cuadrado che sta ritrovando condizione. Per il resto si va verso la formazione titolare.