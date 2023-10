Inter, entusiasmo globale: al Meazza il 18% spettatori dall’estero. Le presenze…

Sola non la lasciano mai. Non lo hanno fatto nei momenti meno brillanti, figurarsi ora. L'Inter è reduce da una finale di Champions League, insegue lo scudetto della seconda stella e l'entusiasmo del popolo nerazzurro si misura anche dalla grande affluenza al Meazza. La Gazzetta dello Sport fa luce su altri importantissimi dati: "I dati del club dicono che, quando lo stadio si colora di nerazzurro, solo il 43% dei presenti ha residenza in Lombardia. Il 39% degli spettatori viene dal resto d’Italia, il 18% dall’estero. Sì, il calcio spinge il turismo. Il Milan è su dati parzialmente diversi: due spettatori su tre sono lombardi, mentre nelle prime tre partite in casa sono arrivati 50.300 tifosi dal resto d’Italia, 23.350 dall’estero. Numeri importanti, con una curiosità. Le province più “milaniste” per presenze sono Roma, Padova, Torino e Verona. Le nazioni che portano più tifosi Svizzera, Germania, Francia e Gran Bretagna.