Inter, Dimarco-Dumfries letali. Inzaghi si gode gli esterni più produttivi della Serie A

Nel 3-5-2 di Simone Inzaghi un ruolo fondamentale lo hanno gli esterni. Il tecnico punta molto sui laterali ed è da lì che nascono molte delle occasioni da gol dei nerazzurri. L'ultima rete segnata, contro la Roma, ne è la conferma: lancio illuminante di Asllani, contro perfetto di Dimarco e palla in area per il tocco vincente di Thuram. Dimarco e Dumfries hanno iniziato al meglio la stagione, i numeri sono tutti dalla loro parte.

"Le ali stanno facendo la differenza nell'Inter, sabato ci sarà di fronte l'Atalanta e quando si affronta Gasperini le fasce sono sempre un bel terreno di battaglia. I quinti dell'Atalanta sono sempre pericolosi, anche all'Inter con Inzaghi volano sulle fasce. Dimarco e Dumfries sono la coppia di ali più produttiva della Serie A, 4 assist per Dimarco, 3 per Dumfries (più uno in Champions), un gol per l'azzurro, due per l'olandese e tante partite difficili sbloccate con una giocata degli esterni.