Calciomercato, l’Inter si fionda sul 2006 Lucas Bergvall: ecco chi è

"In patria è considerato un talento speciale, abilissimo nei passaggi e con una grande visione di gioco. La sua formazione giovanile avviene all’IF Brommapojkarna. Elegante, versatile, intelligente: Lucas è tra i migliori prospetti in Svezia. Ha un contratto in scadenza nel dicembre 2025. L’Inter lo segue con grande interesse e lo considera un prospetto su cui investire per il futuro".