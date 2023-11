Inter e Juve vicine, ma così lontane: poche analogie e tante sostanziali differenze

Avanzando nella riflessione, in casa nerazzurra si può contare a oggi su un terminale offensivo implacabile. Si legge infatti: "Simone Inzaghi ha un terminale - senza contare quanto di buono sta facendo Thuram - capace di marcare una differenza netta. Lautaro Martinez, perché è naturalmente di lui che stiamo parlando, è il vero mattatore di questo avvio di stagione. Ha già segnato14 reti in questa stagione, è al primo posto - con un netto distacco - nella classifica dei cannonieri".

Praticamente l'opposto del rendimento di Dusan Vlahovic. E non solo in fase realizzativa: "Lautaro, pur in una squadra in cui ci sono altri elementi di primissimo piano, è il simbolo, il capitano, il leader. Un ruolo che si è conquistato con la sua fedeltà, in un ambiente che ha cambiato molto, e con la sua capacità di sapersi mettere sempre al servizio del collettivo.