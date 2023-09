Inter, obiettivo ottavi: il club ha fissato il premio. Zhang userà il vecchio modello: le cifre

"L’Inter che vuole riprovarci, come raccontano tutti i protagonisti, non ha molta intenzione di toccare quel modello. E così la società ha già deciso, per il passaggio del girone e dunque la qualificazione agli ottavi, che alla squadra sarà versato 1,5 milioni di euro. E’ un passaggio concordato ovviamente con la proprietà: Zhang volle comunicarlo personalmente un anno fa, dopo il successo sul Viktoria Plzen che regalò la qualificazione. Non c’è ancora una tabella di marcia verso la…finale. Nel senso che la società non ha ancora affrontato con i giocatori la questione dagli ottavi in poi. Non è questo il tempo, una cosa alla volta", aggiunge Gazzetta.