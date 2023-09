Ex Inter, Onana: “Non è stato un inizio facile. Allo United non solo per i piedi ma…”

Dieci gol subiti nelle prime cinque partite in Premier League, André Onana , ex portiere dell'Inter, nella conferenza stampa che precede la gara tra il Manchester United e il Bayern Monaco, è stato chiamato a rispondere proprio su questo rendimento. «Non credo di essere arrivato allo United solo perché gioco con i piedi, intanto devo parare ed è per questo che sono qui. La cosa più importante è la squadra, siamo qui per vincere. Se la squadra ha bisogno di me con i piedi, sarò bravo con i piedi. Ma dipende dalla situazione».

«Sostituire De Gea non è una cosa facile. L'inizio di stagione non è stato quello che volevamo. Ma arriverà quello che vogliamo, sono molto fiducioso. Dobbiamo tutti fare un passo in avanti. Non siamo partiti bene ma... sono fiducioso che faremo le cose per bene. Perché vedo come stiamo lavorando sono fiducioso ed emozionato», ha sottolineato.