Sky – Real Sociedad-Inter, le probabili formazioni: giocano de Vrij e Pavard. A centrocampo…

Nemmeno il tempo di festeggiare una delle più grandi vittorie nel derby di sempre, che l'Inter di Simone Inzaghi deve subito voltare pagina. Da vicecampione in carica, infatti, la squadra nerazzurra debutta domani sera in Champions League, nella trasferta dell'Anoeta contro la Real Sociedad. Importantissimo fare subito punti per indirizzare al meglio un girone che vede l'Inter grande favorita per la qualificazione agli ottavi.

Inzaghi è alle prese con un paio di assenze, visti i problemi fisici di Cuadrado e Calhanoglu, che non prenderanno parte al match. Se Dumfries ha in ogni caso il ruolo di titolare, il grande dubbio è vedere chi sostituirà il turco in cabina di regia. Il favorito, secondo quanto riporta Sky Sport, è Asllani, in ballottaggio con il nuovo arrivato Klaassen. L'altro dubbio è in difesa, dove de Vrij dovrebbe sostituire Acerbi, mentre sul centro-destra probabile esordio di Pavard. Ecco le probabili formazioni: