Inter, la formazione cambia ancora: le cinque novità di Inzaghi con il Frosinone

Cinque cambi pronti in casa Inter per la sfida contro il Frosinone di questa sera rispetto al Salisburgo. Tornerà titolare Lautaro Martinez in attacco accanto a Thuram e questa è la prima novità. Ma - sottolinea La Gazzetta dello Sport - “cambieranno anche fasce, centrocampo e difesa. Nello specifico Dumfries, dopo aver smaltito l’affaticamento muscolare, riprenderà il posto sulla fascia destra, mentre Dimarco ritroverà la maglia da titolare a sinistra al posto di Carlos Augusto.

In difesa Inzaghi è orientato a presentarsi con lo stesso schieramento del secondo tempo di Salisburgo. E dunque, con Acerbi e Bastoni, a destra ci sarà De Vrij. L’olandese ha ben impressionato in quella posizione, nonostante le sua caratteristiche non siano proprio indicate per quello che solitamente chiede Inzaghi al “braccetto”. A riposare stavolta sarà Darmian: anche lui va gestito, a maggior ragione dopo l’infortunio di Pavard. E poi è probabile che a partita in corso sia chiamato a dare il cambio in fascia a Dumfries.