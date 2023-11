Inter, col Frosinone debutta Qatar Airways. “Se Paramount+ non rinnoverà a cifre più alte…”

L'Inter vuole vincere domani in modo tale da presentarsi all'appuntamento contro la Juventus da prima in classifica. Il successo dei bianconeri contro il Cagliari, infatti, ha permesso alla squadra di Allegri di portarsi momentaneamente a +1, in attesa però dell'impegno di domani sera dei nerazzurri contro il Frosinone a San Siro.

"Dosate le forze di alcuni titolarissimi a Salisburgo, nel match di mercoledì in Champions, Inzaghi ripresenterà dal primo minuto Lautaro, Barella e Dimarco oltre al recuperato Dumfries. Innesti fondamentali per dare forze fresche, ma soprattutto qualità alla squadra. Perché quando i primi due sono entrati in Austria, hanno cambiato il corso del match e garantito la vittoria", commenta La Gazzetta dello Sport che dà per favorito De Vrij su Darmian (probabile panchina per l'ex United e Parma), con Acerbi e Bastoni a completare il trio arretrato. In mezzo al campo, oltre a Barella, ci saranno anche Calhanoglu e Mkhitaryan (quest'ultimo favorito su Frattesi) mentre a sinistra spazio a Dimarco. Con Lautaro, invece, tocca a Thuram.