GdS – Lautaro all’Inter per sempre, presto secondo incontro: cifre e dettagli del rinnovo

Lautaro-Inter, i dettagli del rinnovo — Siamo in una fase ancora preliminare, va detto. Non si arriverà alla firma in tempi brevissimi: si tratta di un accordo importante, serve pazienza. Ma il finale non è in discussione, perché l’indirizzo preso è comune e i rapporti eccellenti. Lautaro oggi guadagna con l’Inter uno stipendio da 6 milioni di euro netti più bonus legati a traguardi personali e di squadra, frutto della firma fino al 2026 che ufficialmente arrivò nell’ottobre di due anni fa. Ecco, alla fine della prossima trattativa il capitano dell’Inter dovrebbe arrivare a toccare quota 8 milioni di euro di stipendio, considerando sia la parte fissa sia i bonus. Un bel salto in avanti, che evidentemente vorrebbe dire sfondare l’attuale tetto ingaggi dell’Inter, fissato proprio sui 6 milioni. Ma anche il giusto riconoscimento per il giocatore oggi più decisivo del campionato. Il tutto, ovvio, allungando anche la scadenza dell’accordo: dal 2026 attuale si passerà al 2028, ovvero dieci anni dopo l’approdo dell’argentino a Milano.

Vuole solo l'Inter — Non c’è motivo di cambiare, in fondo è tutto qui. È quel che ha spiegato a Parigi lo stesso Lautaro, nella serata di gala del Pallone d’Oro. È quel che ripete anche pubblicamente la società, facendo capire che, al di là dell’aspetto tecnico, con l’argentino l’Inter è tornata dopo anni ad avere in rosa un giocatore simbolo, un calciatore intono al quale i tifosi si riconoscono senza ombre per il suo senso d’appartenenza. E questo in un periodo storico in cui l’Inter - come tutti gli altri club italiani - si è abituata ormai a perdere almeno un pezzo grosso all’anno sul mercato”, si legge.

