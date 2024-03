Lautaro — Dal dicembre 2021 il Toro non restava per una gara intera in panchina, pur essendo a disposizione del suo allenatore. «Aveva bisogno di un riposo completo», ha detto di lui Inzaghi. Il tagliando è fatto. Frutto di un colloquio tra i due. Perché si sa quanto l’argentino tenga ai gol in campionato e al titolo di capocannoniere. Ma da capitano ha capito. Da persona intelligente ha compreso che Madrid mercoledì vale più di una gioia personale a Bologna. Contro quell’Atletico che poteva essere la sua squadra.

Thuram — Inzaghi ha gestito il ritorno di Thuram, dopo il problema muscolare dell’andata, alla perfezione. Venticinque minuti con il Genoa, 65 due giorni fa a Bologna: Thuram si è sciolto, gli allunghi sono i soliti. Gli è mancata la connessione con Lautaro, ma per quella c’è il Metropolitano. Marcus a Madrid sarà un fattore determinante. Perché l’Inter sa di dover presumibilmente soffrire, ma la capacità che ha il francese di tenere in tensione le difese avversarie con i suoi allunghi è decisiva, nella testa di Inzaghi.

Calhanoglu — C’era un po’ di apprensione, nei giorni scorsi, per il recupero di Calhanoglu. E invece la gestione tra staff medico e staff tecnico è stata perfetta. A Bologna, sun un campo che via via si è fatto anche pesante per colpa della pioggia, Calhanoglu è rimasto in campo per un’ora piena. «Certe cose le pensiamo prima», ha detto Inzaghi facendo riferimento alle scelte. I 60 minuti del turco erano stati immaginati a tavolino, tutto è andato secondo copione. Calhanoglu sta bene, a Madrid dirigerà lui.

Acerbi — Il campo gli mancava da un mese e mezzo e al rientro, lunedì scorso contro il Genoa, un po’ di ruggine s’era notata. Non c’era certezza che Acerbi potesse reggere per una gara intera a Bologna. Ma le risposte sono state eccellenti, il cambio non è stato necessario. A Madrid servirà la sua capacità di leggere gli anticipi su Morata. Il Dall’Ara in questo senso è servito come test. Sarà lui a guidare la difesa con Pavard e Bastoni. E dentro una partita in cui la fase difensiva sarà centrale, affidarsi alle certezze è un punto a favore.

Dimarco — A Bologna Dimarco si è scaldato a lungo, poi Inzaghi ha scelto di farlo restare in panchina. Scelta logica e presto spiegata: l’infortunio di Carlos Augusto ha avuto una conseguenza diretta anche su Madrid, nella quale Dimarco dovrà reggere un livello alto per 90’. Federico non ha vissuto un periodo scintillante, a cavallo della gara d’andata. Al Metropolitano la capacità di sfruttare le fasce sarà decisiva.

Mkhitaryan — Mezz’ora risparmiata vale doppia per lui. È il giocatore col maggiore minutaggio dell’Inter, ma non sembra risentirne. La sua capacità di ribaltare l’azione per Inzaghi è un’arma letale. Così è spiegata la sostituzione del Dall’Ara: il check-in per la Spagna è già fatto.

