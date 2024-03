"L'Inter di governo è un muro di gomma. Non risponde alle punzecchiature, ignora le polemiche e mantiene sempre strategicamente il basso profilo. Sembra passata un’era geologica dai tempi del Triplete, quando José Mourinho traeva linfa dal clima di accerchiamento - spesso auto-alimentato - contro la sua Inter. Quest’anno, nonostante si sia rinnovato il duello con la Juventus, manifesto programmatico del pensiero comune ad Appiano e dintorni l’ha dettato capitan Lautaro Martinez dopo la vittoria di Firenze: «Proseguiamo per la nostra strada, senza guardare e parlare di nessuno». Basso profilo che significa non disperdere energie in cose che non siano strettamente quelle legate al campo. Simone Inzaghi, che per indole non è certo un incendiario, ha fatto scuola", commenta infatti l'edizione odierna di Tuttosport.