Inter, è questa la forza di Frattesi. Davide si allena benissimo e ha una qualità rara

Fin qui non ha giocato molto, ma quando l'ha fatto Davide Frattesi è risultato quasi sempre decisivo per l'Inter. Il centrocampista, insieme ad Asllani, partirà dal 1' a Firenze e può rappresentare lo spartiacque della stagione di Davide. Con un calendario che adesso torna a farsi fitto, il centrocampista troverà maggiore spazio. "Come Yildiz, gioca senza paura e si diverte: questa è la sua forza", sottolinea la Gazzetta dello Sport .

"Si allena benissimo e ha la qualità rara di entrare sempre bene dalla panchina (questione di intelligenza, significa saper anche leggere le gare). Nessun centrocampista in Italia ha i suoi tempi di inserimento e sta anche imparando a garantire il giusto equilibrio alla squadra. La squalifica di Barella a Firenze sarebbe un problema se non ci fosse lui. Ma Davide c’è. E, se anche si sedesse in panchina il 4 febbraio, potrebbe essere decisivo in pochi minuti".