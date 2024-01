Sky – Inter-Zielinski, De Laurentiis conferma. E c’è una verità nelle parole di Marotta

Una volta che Piotr comunicherà di non voler rinnovare, allora l'Inter andrà in trattativa col ragazzo: per il momento non c'è un'asta tra i due club

Arriva da Sky Sport un aggiornamento sul futuro di Piotr Zielinski, centrocampista del Napoli che si svincola a fine stagione e che l'Inter ha messo in cima ai suoi desideri per rinforzare il centrocampo per il prossimo anno: "De Laurentiis ha sottolineato come il Napoli abbia cercato in questi mesi di approcciare per un rinnovo, ha poi riconosciuto che l'Inter ha approcciato il ragazzo: da quello che sappiamo noi, una parte di verità nel "non è vero" di Marotta c'è perché l'Inter non vuole prestarsi ad essere una sponda per il rinnovo col Napoli. Una volta che Piotr comunicherà di non voler rinnovare, allora l'Inter andrà in trattativa col ragazzo: per il momento non c'è un'asta tra i due club", ha spiegato Luca Marchetti.