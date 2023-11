Quella che affronterà domani sera in campionato a San Siro il Frosinone prima della sosta nazionali sarà la squadra dei titolarissimi di Simone Inzaghi

Tornerà a destra Denzel Dumfries, affaticato e pertanto assente in Champions League a Salisburgo. Ma torneranno titolari anche Barella, Dimarco e Lautaro Martinez, che farà coppia con Marcus Thuram in attacco. La voglia di continuare a vincere è tantissima, per mandare un messaggio a tutto il campionato e nello specifico alla Juventus, prossima avversaria del 26 novembre. Ecco la probabile formazione dell'Inter: