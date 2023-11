Inter, Zhang non molla. Entro Natale il futuro del club: nuovi soci? Ecco a cosa punta Steven

Il presidente dell'Inter dovrà occuparsi del debito con Oaktree in scadenza a maggio 2024, ma non ha intenzione di cedere la società

Il presidente dell'Inter, Steven Zhang , dalla Cina si sta facendo sentire con grande insistenza per ricordare il grande obiettivo della stagione nerazzurra. Contestualmente Zhang lavora anche al futuro del club, va sottolineato nuovamente: Suning al momento non ha intenzione di liberarsi dell'Inter.

"Dopo essere stato accontentato con il passaggio agli ottavi di Champions e la qualificazione al danaroso Mondiale per club, che nel complesso significa circa 85 milioni in cassa, il presidente nerazzurro chiede questo scudetto con rinnovata insistenza. E vorrebbe festeggiarlo lui: lui al timone, non altri. Entro il 20 maggio 2024 la Grand Tower Sarl, la holding lussemburghese che controlla l’Inter, dovrà restituire al fondo Usa Oaktree oltre 350 milioni di prestito (i 275 iniziali sono lievitati con gli interessi). In pegno, è cosa nota, la società stessa. Già entro Natale sarà presa la decisione finale da cui dipende la permanenza stessa cinese. All’orizzonte mesi caldi di riunioni con Goldman Sachs e Raine, advisor scelti per la ricerca di nuovi soci, ma l’azionista punta a un rifinanziamento a tassi sostenibili con un nuovo soggetto", scrive La Gazzetta dello Sport.