Difesa, nome mai uscito. Marco Barzaghi: “L’Inter può piazzare il colpo a zero già a gennaio”

Sul suo canale YouTube, il giornalista di Sport Mediaset Marco Barzaghi ha parlato anche del mercato dell'Inter e di una nuova pista per la difesa nerazzurra. Una pista che porta a Bruno Mendez, calciatore uruguaiano classe 1999 in scadenza di contratto il 31 dicembre con il Corinthians e seguito anche da Bayer Leverkusen e Atletico Madrid. Dichiara Barzaghi:

"Non solo Tiago Djalò come colpo a zero. C'è un nome nuovo e si tratta di Bruno Mendes, attualmente al Corinthians. E' classe 1999, 24 anni, uruguaiano, schierato da Bielsa nell'amichevole contro Cuba. Può svincolarsi addirittura il 31 dicembre. Ha il contratto in scadenza e non rinnoverà, piace a Bayer Leverkusen, Atletico Madrid e Inter. E' un profilo che piace, veloce, può fare sia il centrale che il braccetto e anche l'esterno destro. Pista da seguire".